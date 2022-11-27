نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات و”التعافي”
27/11/2022   1:44 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات و”التعافي”

+ = -
534

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، انخفاض الحالات الحرجة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة، وحالات التعافي من المرض.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 4 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825436 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً، إذ سجلت 80 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812936 حالة، فيما انخفض معدل الحالات الحرجة بتسجيل خروج حالة واحدة من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 51 حالة.وفق “أخبار 24”.

وأظهرت الإحصاءات تسجيل ارتفاع طفيف في منحنى حالات الـوفاة، حيث سجلت حالة وفـاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9458 حالة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات و”التعافي”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238406.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.