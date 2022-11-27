مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات و”التعافي”

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، انخفاض الحالات الحرجة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة، وحالات التعافي من المرض.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 4 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825436 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً، إذ سجلت 80 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812936 حالة، فيما انخفض معدل الحالات الحرجة بتسجيل خروج حالة واحدة من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 51 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأظهرت الإحصاءات تسجيل ارتفاع طفيف في منحنى حالات الـوفاة، حيث سجلت حالة وفـاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9458 حالة.