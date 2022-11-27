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جديد المحليات > “التدريب التقني”: تأهيل أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة في مجال السياحة
27/11/2022   1:43 م

“التدريب التقني”: تأهيل أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة في مجال السياحة

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأهيل 6189 متدربًا ومتدربة في مجالات السياحة والفندقة، وذلك في إطار خطة تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المتحدث الرسمي للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن المؤسسة بدأت منذ سنوات في تقديم برامج تدريبية متخصصة؛ لتأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في هذا القطاع وقيادة منشآته من خلال برامج تدريبية متنوعة في مجالات السياحة والضيافة، وذلك في 4 كليات تقنية للبنين، و7 كليات تقنية للبنات.

ولفت إلى أنه تم تشغيل 4 كليات متخصصة بشكل كامل في السياحة والفندقة في كل من مدن ومحافظات المدينة المنورة، والمزاحمية، والطائف، والرس.وفق “أخبار 24”.

وأشار العتيبي إلى أن المؤسسة تنفذ عدة مسارات؛ لسد حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية في مجالات السياحة والفندقة والضيافة، بالتعاون مع شركائها من قطاع الأعمال، حيث يتم حالياً تشغيل 7 معاهد وأكاديميات متخصصة بمختلف مناطق المملكة، في إطار برنامج الشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة.

“التدريب التقني”: تأهيل أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة في مجال السياحة

جديد المحليات
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