“الأرصاد”: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة اعتباراً من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع جريان سيول على معظم مناطق المملكة وذلك ابتداءً من مساء يوم غد الإثنين حتى الأربعاء القادم.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية الماطرة تشمل أجزاء من منطقة تبوك ومنها الوجه وضبا وحقل ونيوم وشرما وأملج وتيماء، وكذلك منطقة الحدود الشمالية، ومعظم منطقة الجوف، ومنطقة المدينة المنورة.
وتوقع أن تلك الحالة تشمل منطقة حائل، ومكة المكرمة، ومحافظة جدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، والليث، مبيناً أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، وحفر الباطن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء مناطق مكة المكرمة الجنوبية كالقنفذة، والعرضيات، وكذلك مرتفعات عسير وجازان الشرقية والباحة والأجزاء الشمالية الغربية لمنطقة الرياض كعفيف والدوادمي والمجمعة والزلفي والغاط.
وحثت الجميع على الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول ومتابعة النشرة الجوية أولاً بأول والاستماع لتعليمات الدفاع المدني.
🛑 أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق #المملكة من #الاثنين إلى #الأربعاء المقبل بمشيئة الله.
ولمزيد من التفاصيل ⤵️https://t.co/8cuheV98VB@AljoufSA #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/rncufVyqyO
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) November 27, 2022