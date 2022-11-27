تحت رعاية خادم الحرمين.. جدة تستضيف المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع ديسمبر المقبل

ينطلق المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع “موهبة”، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في ديسمبر المقبل بجدة، تحت عنوان “رحلة نحو المستقبل الجديد”.
ويشرف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت الأمينة العامة لمؤسسة “موهبة”، الدكتورة آمال الهزاع، أن المؤتمر ينعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر، مبينة أنه يعزز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة.
وأبانت أن المؤتمر يشمل “آيدياثون” يشارك فيه أكثر من مائة موهوب وموهوبة من 30 دولة حول العالم، تم اختيارهم بناءً على إنجازاتهم العلمية والتقنية، وانتمائهم الأفضل، وسيطبقون خلال الآيدياثون مبادئ التفكير الجمعي لبناء منصة عالمية، لتمكين الموهوبين من كل العالم من استخدام الذكاء الجمعي، لتقديم حلول ابتكارية لتحديات العالم.
وأكدت أن “موهبة” ستستمر في دعم كل ما يمكن أن يحسن مستقبل حياة البشر والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزير التعليم يوسف البنيان سيقدم افتتاحية المؤتمر، الذي سيشارك فيه العديد من خبراء العالم في مجال مسرعات الموهبة والذكاء الجمعي، وقيادات مؤسسات وشركات وجامعات رائدة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وسيتناول المؤتمر رحلة غير اعتيادية للعلوم والاكتشافات، وتقديم منهجية حديثة في قيادة الابتكار من خلال منصة الموهوبين العالمية، ويمكن للمهتمين متابعة جلسات المؤتمر عن بُعد من خلال التسجيل في رابط المؤتمر gcgc.mawhiba.org.