بالفيديو والصور.. حمدالله وحارس الوحدة يقودان المغرب للفوز على بلجيكا بثنائية في كأس العالم

حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على حساب بلجيكا بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.
وشهدت المباراة ظهور حارس مرمى نادي الوحدة منير المحمدي بمستوى رائع إضافة للمشاركة الفعالة لمهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله في الربع الأخير من المباراة.
وبدأ منتخب بلجيكا بضغط هجومي ومر إدين هازارد بشكل رائع من جهة اليمين ثم سدد كرة قوية أبعدها الحارس منير المحمدي من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.
ثم سدد دريس مارتينيز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس منير المحمدي من يمين مرماه.
وشهدت الدقيقة 68 تسديدة من عز الدين أوناحي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.
ومن ركلة حرة لصالح منتخب المغرب من جهة اليمين نُفذت عن طريق تسديدة من عبد الحميد الصابري مرت إلى يمين المرمى ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 73. وفق “أخبار 24”.
وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني لمنتخب المغرب بعد هجمة رائعة قادها حكيم زياش نجم تشيلسي.
وبهذه النتيجة رفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ثم بلجيكا وكرواتيا يـ 3 نقاط ثم كندا بدون نقاط.
⚽️🇲🇦 هـــدف | عبدالحميد صابري يسدد ركلة حرة مباشرة ويضعها في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TVwf1tI9C7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
⚽️🇲🇦 هجمة مرتدة رائعة للمغرب زياش مرر لبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة.
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz
📱 https://t.co/alkogGuf3u#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/20MEwQLKTm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022