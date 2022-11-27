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رياضة > نادي الاتحاد يهنئ نجمه المغربى عبدالرزاق حمدالله بالفوز على بلجيكا
27/11/2022   7:09 م

نادي الاتحاد يهنئ نجمه المغربى عبدالرزاق حمدالله بالفوز على بلجيكا

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هنأ نادي الاتحاد السعودي نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد مساهمته فى فوز منتخب بلاده فى المونديال أمام منتخب بلجيكا اليوم.

وكتب الحساب الرسمي على لنادي الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”تهانينا لنجمنا المغربي عبدالرزاق حمدالله مساهمته في فوز منتخب بلاده في مونديال العالم أمام منتخب بلجيكا”.

وحقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على حساب بلجيكا بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.

وشهدت المباراة ظهور حارس مرمى نادي الوحدة منير المحمدي بمستوى رائع إضافة للمشاركة الفعالة لمهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله في الربع الأخير من المباراة.

نادي الاتحاد يهنئ نجمه المغربى عبدالرزاق حمدالله بالفوز على بلجيكا

رياضة
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