مدرب اليابان: الهزيمة أمام كوستاريكا “قاسية”

قال مدرب منتخب اليابان هاجيمي موريياسو، إن الخسارة أمام كوستاريكا كانت “قاسية” وذلك بعد الهزيمة بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.
وأوضح مدرب اليابان فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر، أن لهزيمة قاسية لأن الفوز في المباراة كان سيؤهل المنتخب مباشرة إلى الدور الثاني ليلعب بأريحية أمام منتخب إسبانيا في الجولة الثالثة من البطولة”.
وأضاف: “حاولنا أن نلعب بطريقة هجومية في الشوط الأول وفي نفس الوقت لا نفتح الطريق أمام مهاجمي كوستاريكا لذلك كان الأداء بتوازن مهماً للغاية حيث انحصر اللعب لفترة في وسط الملعب”. وفق “أخبار 24”.
وتابع موريياسو حديثه، قائلاً: “المنتخب خسر المباراة أمام كوستاريكا ولكنه لم يخسر البطولة والأمل في التأهل لا يزال موجوداً”.