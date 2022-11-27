نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الدفاع المدني يدعو إلى توخِّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
27/11/2022   10:48 م

الدفاع المدني يدعو إلى توخِّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

+ = -
703

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لتوخي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الإثنين حتى الأربعاء المقبل.

وبيَّنت أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة. وفق “أخبار 24”.

وأهابت المديرية بالمواطنين الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ حفاظاً على سلامتهم.

الدفاع المدني يدعو إلى توخِّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238483.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.