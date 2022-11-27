الدفاع المدني يدعو إلى توخِّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لتوخي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الإثنين حتى الأربعاء المقبل.
وبيَّنت أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت المديرية بالمواطنين الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ حفاظاً على سلامتهم.