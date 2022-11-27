دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأحد، شبكة الشرق الأوسط لأمراض الأحياء المائية، بحضور مدير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الدكتورة مونيك ألوا.
ويأتي إطلاق الشبكة، تعزيزًا لصناعة الاستزراع المائي، والوقاية من أمراض الأحياء المائية، وللحد من انتشار الأمراض، وتدريب الأطباء البيطريين والمختصين في صحة الأحياء المائية.
واختارت الشبكة، مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة، ليكون مختبرًا مرجعيًا للدول الأعضاء وتشمل المملكة، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، والصومال، والسودان، والإمارات، واليمن.
وتهدف الشبكة إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير واستدامة قطاع الاستزراع المائي، وتحسين الوقاية من أمراض الأحياء المائية والكشف المبكر عنها والسيطرة عليها ومكافحتها، وتبادل المعلومات، وتشجيع الدراسات والبحوث حولها والاستجابة لحالات الطوارئ.
وتعمل المملكة، على مشاريع مع المنظمة تشمل برنامج مكافحة داء السعار ومرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، ومشروع تقييم الخدمات البيطرية وبرنامج توأمة المختبرات البيطرية مع مختبرات مرجعية في فرنسا وإيطاليا.
كما تشمل مشروع برنامج توأمة بين إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية والمركز المرجعي للأوبئة وتحليل المخاطر في إيطاليا، ومشروع برنامج التوأمة مع مختبر الأسماك بجدة.
وفق “أخبار 24”.