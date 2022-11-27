“البحر الأحمر السينمائي” يستضيف المخرج جوادانيينو في عرض خاص لفيلمه “العظام وكل شيء”

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالشراكة مع فوكس سينما و”إم بي سي” جروب، عن مشاركة المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو، في جلسة حوارية مع الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه “العظام وكل شيء”.
وسيناقش المخرج المرشح لجائزة الأوسكار، مسيرته الفنية وتاريخه السينمائي قبل عرض الفيلم بالمهرجان في سينما فوكس بريد سي مول، كما سيتحدث عن أفلامه الشهيرة مثل “دفقة كبيرة”، و”نادني باسمك”، و”التشويق”.
وتدور أحداث الفيلم، حول قصة الفتاة مارين؛ الشّابة المُهمّشة التي تكافح سطوتي الحياة والمجتمع، مع لي؛ الشابّ الذي يفتقر لأدنى حقوقه، ثم يقرران التجوال ضمن مغامرة تمرّ بكواليس الواقع الأمريكي الخفيّ تحت إدارة رونالد ريغان، وتتقاطع مع ماضيهما المريع، ومقاومتهما لكلِّ الظروف. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المهرجان، يقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، ويعرض 131 فيلماً من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام.