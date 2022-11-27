مصادر: إنشاء منصة إلكترونية للفحوص الطبية الاستكشافية

كشفت مصادر عن عزم وزارة الصحة، إنشاء منصة إلكترونية للفحوص الاستكشافية، تستهدف التوسع في الكشف المبكر للمشكلات الصحية عن طريق إجراء عدد من الفحوص الطبية، وإحالتها لجهة الاختصاص، مع تقديم التوعية، وبناء قاعدة بيانات صحية.
وأوضحت المصادر، أن الفحص الاستكشافي يتضمن برنامجاً مُكوناً من مجموعة فحوصات طبية مختلفة، تقدم لأكثر من فئة في المجتمع، منها الطلاب، والعمالة المنزلية، والوافدة وغيرها، وهدفه الأساسي هو الكشف عن الأمراض بشكل مبكر والبدء بمعالجتها.
وكانت وزارة الصحة أطلقت برنامجًا للفحص الاستكشافي لطلاب المدارس، ويشمل، التقصي عن التاريخ المرضي، والأمراض خصوصًا المزمنة والإعاقات، والتقصي عن استكمال التطعيمات الأساسية. وفق لـ”أخبار 24″.
كما يشمل الكشف المبكر عن السمنة، وزيادة الوزن، والنحافة “كتلة الجسم”، وتسوس الأسنان، وحِدّة النظر، وضعف السمع، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة، وتشتت الانتباه والتدخين، واعوجاج السلسلة الفقارية.