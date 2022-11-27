الأخضر يستعيد خدمات شراحيلي.. ويستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة المكسيك

استأنف المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء برنامجه الإعدادي في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .
ميدانيًا، قسم المدير الفني “هيرڤي رينارد” لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب بولندا حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملعب منتجع سيلين” بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وفق “أخبار 24”.
على صعيد متصل، شارك اللاعب “رياض شراحيلي” في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.
ويواصل”الأخضر” استعداداته يوم غدًا الاثنين بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً على “ملعب منتجع سيلين”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.