إطلاق خدمة التيار الكهربائي بمشروع الجوار في المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار بالمدينة المنورة؛ وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية.
وتبدأ عملية تسليم الوحدات السكنية للمُستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع بمجموع 939 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في موقع المشروع المجاور لمدينة الملك سلمان الطبية.
وينقسم المشروع إلى 13 بلوكاً سكنياً نموذجياً يضم 59 عمارة سكنية بمساحات شقق سكنية متنوعة تتراوح بين 136-272 متراً مربعاً، وتشمل نماذج متعددة من شقق الدوبلكس والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تصل إلى 5 غرف نوم.
فيما تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمجموع 288 وحدة سكنية في 18 عمارة سكنية على الشريط التجاري للمشروع، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع إلى 49% .وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مشروع الجوار السكني الذي يقع على مساحة 340 ألف متر مربع، يوفر 1227 وحدة سكنية في كلتا المرحلتين الأولى والثانية.