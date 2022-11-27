منهنّ تريزا ماي.. قياديات دوليات يُشاركن في القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض غداً

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة عن مشاركة قياديات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال من دول العالم خلال القمة العالمية في الرياض التي ستُعقد ابتداءً من غد الإثنين حتى 1 ديسمبر المقبل.
وقالت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود: إن المتحدثات سيكنّ ملهمات لمستقبل السياحة بالمساهمة في تحقيق تطلعات الشباب في المملكة والعالم، مبينةً أن دعمهم وإلهامهم هو حجر أساس لمستقبل قطاع السفر والسياحة.
ونوهت بأن المملكة تستثمر بشكلٍ كبير ومكثّف في التدريب بهدف تمكين الشباب من الفرص الوظيفية العديدة في قطاع السياحة، مبينةً أنه لا يوجد قطاع آخر لديه هذا الكمّ من الفرص.
وتهدف القمة التي تشهد حضور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي إلى توحيد الجهود المشتركة لدعم قطاع السفر والسياحة والانتقال لأن يكون فيها أكثر أماناً ومرونة وشمولية واستدامة، وتعزيز أهمية تمكين المرأة في صناعة القرار والقيادة. وفق “أخبار 24”.
وتشهد القمة حضور الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا ووزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانش، وعضو البرلمان الأوروبي، إيلينا كونتورا، والمؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لفنادق “هيلينغ”، آن بيجينج، وغيرهنّ.