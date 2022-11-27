خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان لدعم العلاقات بين البلدين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان الرئيس إلهام حيدر علييف.
وتتعلق الرسالة بدعم العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بديوان الوزارة، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف. وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.