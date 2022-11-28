أطلقت وزارة الثقافة، أمس الأحد، مهرجان “الخطوة الجنوبية” في أبها، بمشاركة قطاعات الموسيقى، والفنون الأدائية، والأزياء؛ وذلك ضمن برنامج “جودة الحياة” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″.
ويتضمن افتتاح المهرجان، الذي يمتد 5 أيام، “أوبريت الافتتاح” مع إيقاع الخطوة الجنوبية، وأبيات شعرية وطنية مرتبطة بشعر الخطوة، وكذلك رحلة لزوار المهرجان المكونة من 4 مناطق تتمثل في “معرض الخطوة الجنوبية”، ويركز على تاريخ الخطوة الممتد لألف عام، محتوياً على 20 لحناً مختلفاً.
وتتنوع “الخطوة”؛ بناءً على ألحانها بين بلقرن، وتهامة، ومحايل عسير، ورجال ألمع، ورجال الحجر، والمسقي ببلاد شهران، والواديين ببلاد قحطان؛ وصولاً إلى سراة عسير؛ ليسلط المعرض الضوء على هذه الاختلافات عبر شاشات العرض.
أما المنطقة الثانية، فخُصصت للتدريب لتضم مسرحاً تتراوح مساحته بين 100-200 متر، ومزود بخلفية عبارة عن شاشة لأشخاص يؤدون الخطوة بشكلٍ دقيق، وأرضيته بشاشة إسقاط ضوئي تفاعلية عند أداء الخطوة بحيث تحول رقصاتهم إلى إضاءات. وفق “أخبار 24”.
والمنطقة الثالثة “الموسيقى والطهي”، تتكون من 3 مكونات: المطاعم والمقاهي، والعازفين على الآلات الشعبية، وفرق تؤدي الخطوة، ومجسمات للآلات الموسيقية الشعبية، بحيث تُقدم المأكولات والمشروبات، ومشاهدة الفرق، وسيستخدم العازفون آلات شعبية من التراث لعزف ألحان الخطوة، وتحتوي منطقة “الأمسيات الشعرية والغنائية” على مشاركة الشعراء والقصائد المتنوعة.