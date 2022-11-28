اشتباكات وأعمال شغب في بروكسل بعد فوز المغرب على بلجيكا في كأس العالم

وقعت أعمال شغب في عدة مناطق بالعاصمة البلجيكية، جراء اشتباكات ببين العشرات من مشجعي كرة القدم الذين كان بعضهم يلف نفسه بالعلم المغربي مع شرطة مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
واعتقلت شرطة بلجيكا أكثر من عشرة أشخاص، بعد أعمال الشغب التي وقعت بعد فوز المغرب على بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.
ونوهت المتحدثة باسم الشرطة إلس فان دي كيري، إلى عودة الهدوء في نحو الساعة السابعة مساء ولا تزال الدوريات الوقائية تجوب القطاعات المعنية، لافتةً إلى أن مثيري الشغب استخدموا ألعابا نارية ومقذوفات وعصي وأضرموا النار في الطريق العام. وفق “أخبار 24”.