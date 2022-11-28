الهلال الأحمر بتبوك يرفع جاهزيته استعدادا للتقلبات الجوية

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، رفع جاهزيته، وذلك استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة.
وأوضح الهلال الأحمر أن ذلك يأتي تزامنا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة، وذلك بسبب المنخفض القبرصي الذي يتسبب في زيادة الثلوج البيضاء على تبوك.
وكان مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية فرحان العنزي، قد أوضح أن منطقة تبوك على موعد مع تساقط الثلوج على قمم “جبل اللوز”، ومنطقتَيْ علقان والزيتة؛ وذلك بسبب المنخفضات القطبية شديدة البرودة، التي تتحرك في مسار قبرص وجنوب تركيا، ويطلق عليها “المنخفض القبرصي”. وفق “أخبار 24”.