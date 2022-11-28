أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، انخفاض الحالات الحرجة والتعافي المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل ارتفاع في الإصابات الجديدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 27 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825497 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً، إذ سجلت 74 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813010 حالات، كما انخفض معدل الحالات الحرجة بتسجيل خروج 3 حالات من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 48 حالة.
وأظهرت الإحصاءات تسجيل استقرار في منحنى حالات الـوفاة، حيث سجلت حالة وفـاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9459 حالة.
وفق “أخبار 24”.