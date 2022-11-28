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جديد المحليات > وزير “الموارد البشرية”: ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%
28/11/2022   1:25 م

وزير “الموارد البشرية”: ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الجهود الوطنية التي يقدمها القطاع الخاص في توظيف السعوديين، والشراكة المميزة مع رجال وسيدات الأعمال أسهمت في توفير فرص عمل لأكثر من 2.2 مليون سعودي في القطاع الخاص. 

وأوضح الراجحي خلال لقائه اليوم (الإثنين) مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بنجران، أن هذه الجهود ساهمت أيضا في ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%. 

وأشاد بالبرامج والمبادرات التي تم إنجازها بالشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتمكين الشباب السعودي من العمل في القطاعات والأنشطة والمهن المختلفة. 

وتفقد الراجحي مكتبي الضمان الاجتماعي والعمل في منطقة نجران، واطلع على ى أبرز المشروعات والمبادرات، ومتابعة تقارير الأداء ونسب الإنجاز المتحققة ، والخدمات المقدمة للمستفيدين، منوهاً بأهمية العمل على تأهيلهم وتمكينهم من الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة في سوق العمل .

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحيوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحيوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحيوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي

وفق “أخبار 24”.

وزير “الموارد البشرية”: ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%

جديد المحليات
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