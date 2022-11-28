بنحو 26.5 مليون ريال.. “الحبوب” تودع فرق سعر شراء القمح المحلي بحسابات المزارعين

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الإثنين)، استكمال إيداع فرق سعر الشراء بحسابات مزارعي القمح المحلي للموسم الحالي 1444/1443هـ (2022م)، بإجمالي نحو 26.5 مليون ريال وذلك لعدد 1764 مزارعاً.
ومؤخرا، أعلنت المؤسسة، اعتماد صرف مبلغ 52 ريالاً للطن، كفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بـ 1700 ريال للطن.
وجاء اعتماد فرق سعر القمح، تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنة بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكافة المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم هذا الموسم
وفق “أخبار 24”.