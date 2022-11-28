الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها الى الطائف يناير المقبل

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الى الطائف، وذلك اعتباراً من 3 يناير2023 بواقع ثلاث رحلات أسبوعيّاً. وبذلك ستصبح الطائف الوجهة السادسة للناقلة الوطنية لدولة قطر في المملكة.
ومع استئناف هذه الخدمة، سيتمكّن المسافرون من وإلى مدينة الطائف من زيارة أكثر من 150 وجهة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.
وستغادر رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 1206 QR من مطار حمد الدولي عند الساعة 07:40، وتصل إلى مطار الطائف الدولي عند الساعة 10:10. في حين ستغادر الرحلة رقم QR1207 من مطار الطائف الدولي عند الساعة 11:10، وتصل إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 13:20. وفق “أخبار 24”.
وتشغل الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلتين يومياً إلى الرياض، أربع رحلات يومياً الى جدة، رحلتين يومياً إلى المدينة، خمس رحلات يومياً الى الدمام بالإضافة إلى رحلة يومياً الى القصيم. ويعدّ استئناف الرحلات إلى الطائف جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية لتوسيع خدماتها في المملكة وتوفير المزيد من خيارات سفر السلسة والمتعددة.