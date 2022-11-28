“الأزياء” تطلق النسخة الثانية من برنامج “سمو” لتمكين رائدات المجال

أطلقت هيئة الأزياء، اليوم (الإثنين)، برنامج قياديات الأزياء “سمو” في نسخته الثانية، والذي يهدف لتمكين الجيل الصاعد من العاملين في هذا المجال.
ويتضمن البرنامج، الذي يهدف للمساهمة في تطوير قطاع الأزياء بالمملكة، مجموعة من الجلسات الإرشادية الافتراضية الفردية والجماعية لمدة 6 أشهر، برفقة مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين المتميزين في هذا المجال.
وبدأ البرنامج باستقبال طلبات التسجيل، حيث تشترط الهيئة الخبرة أو امتلاك منشأة تعمل في مجال الأزياء، على ألا تقل الخبرة أو عمر المنشأة عن 3 سنوات، وألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عاماً، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلات الشخصية. وفق “أخبار 24”.
ويغطي البرنامج موضوعات متنوعة، تشمل توجيه المتدربات بهدف تطوير ونمو أعمالهن مستقبلاً، ومساعدتهن على تحقيق أهداف مشاريعهن، ومشاركتهن في أفضل الممارسات في صناعة الأزياء، ودعمهن لإنشاء شبكة عالمية في هذه الصناعة الحيوية.