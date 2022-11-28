دشَن وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم (الإثنين)، عددًا من المشروعات الصحية في منطقة الرياض، وذلك بحضور أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وشملت المشروعات تدشين وتطوير 21 مركزًا للرعاية الصحية الأولية في مدينة الرياض، وذلك بدعم من شركاء صندوق الوقف الصحي.
وأكد أمير المنطقة دور الجميع في خدمة الوطن والمواطن، والعمل على منظومة صحية مشتركة، منوهًا بدعم المواطنين والجهات لكل ما هو خير لهذه البلاد.
ومن جانبه، ثمَّن وزير الصحة الدعم والتوجيه التي تحظى به المنطقة في مجالاتها الصحية كافة، منوهاً باستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمة القريبة من منازل المستفيدين عبر مراكز صحية.
وفق “أخبار 24”.