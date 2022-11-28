هيئة النقل: 10 أيام على انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات

قالت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الاثنين)، إنه لم يتبق سوى 10 أيام فقط على انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات وإصدار تراخيص نقل البضائع.
ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة إلى ضرورة الاستفادة من تلك المبادرة التي تنتهي في 7 ديسمبر 2022.
وأكدت أن المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، ويزيد عددها على الحد المسموح به، والمحدد بـ 9 شاحنات وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.
وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية والتي ستنتهي في 7 ديسمبر، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للأفراد والمنشآت تنفيذ هذه الخدمات بدون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.
وفق “أخبار 24”.