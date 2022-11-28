توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز المحتوى المحلي في 12 مدينة بالمملكة

وقعت شركة “داون تاون”، اليوم (الإثنين)، اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لبحث سبل تنمية وتطوير المحتوى المحلي وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر مشاريع الشركة في 12 مدينة.
وتشمل الاتفاقية سبل التعاون في مجالات مختلفة، تتضمن تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مجالات البنى التحتية والبناء والتشييد، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص للصناعات والشركات المحلية.
ويبحث الطرفان سبل التعاون لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على عدة أصعدة، تشمل توطين الصناعات ونقل التقنيات وتحديد الفرص الاستثمارية لتطوير المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توحيد الجهود لرفع مستوى التوطين للكوادر البشرية.
من جانبها، أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق الهيئة لأهدافها الوطنية نحو تنمية المحتوى المحلي وتطويره.
فيما أكدت شركة “داون تاون” أنها تولي أهمية كبيرة لتشجيع المحتوى المحلي وتنميته في مشاريعها، مشيرة إلى أن الجانبين سيتعاونان لإيجاد الفرص في 12 مدينة سعودية للسكان والزوار وقطاع الأعمال.
يذكر أن “داون تاون” تعد إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتعمل في إطار استراتيجية الصندوق لإنشاء وتطوير وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام لتسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في 12 مدينة، منها الأحساء والخُبر وبريدة والطائف وغيرها. وفق “أخبار 24”.