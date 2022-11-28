بالفيديو.. “تروجينا” تنجح في إنتاج الثلوج الصناعية في قمم جبال السروات

نجح القائمون على قرية التزلج بمشروع تروجينا في إنتاج الثلوج الصناعية بقمم جبال السروات.
وأكد أحد الفنيين المتخصصين في صناعة الثلوج بالمشروع، جاك لوري، أن درجة الحرارة في الجبل تصل إلى 8 درجات تحت الصفر، الأمر الذي يعد مثاليا لصناعة الثلوج.
وأضاف أن هذا المكان سيوفر تجربة رائعة للتزلج في المملكة، وهو الأمر ذاته الذي أكده عدد ممن خاضوا تجربة التزلج في جبال السروات، ومنهم الطالبة هيا الراشد، والمهندس فيصل الرشيد الذي يعمل مهندساً ميكانيكياً بمرتبة نقيب في الحرس الملكي السعودي.
وذكرت “هيا” أنها لم تكن تتصور ولو للحظة أنها ستتمكن يوما ما من التزلج على الثلوج في المملكة لكن الأمر تحقق في تروجينا، لذلك فهي تشعر بالفخر بما تم إنجازه في المشروع، فيما أبدى “الرشيد” سعادته بكونه من أوائل الذين خاضوا تجربة التزلج على الثلوج في المملكة، مؤكدا أن هذا الأمر جعله يشعر بالحماس والفخر معا.
يذكر أن قرية التزلج تحتضن منحدرات تزلج خارجية هي الأولى من نوعها في المملكة، ويأتي كل ذلك ضمن مشروع تروجينا الذي سيقدم عدداً من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، مثل رياضات التزلج وعدداً من الأنشطة لمحبّي المغامرات. وفق “أخبار 24”.
كما يضم المشروع إنشاء بحيرة ضخمة بمياه عذبة من صُنع الإنسان، وإنشاء قرية “ذا فولت” التي ستُبنى بشكل عمودي داخل الجبال، والمصممة وفق أحدث التقنيات ووسائل الترفيه والضيافة، ومن المقرر أن ينتهي العمل في المشروع بحلول عام 2026م.
يشرح لنا فنّي إنتاج الثلوج في #تروجينا، جاك لوري، كيف توفّر جبال السروات المناخ المثالي للاستمتاع بمغامرات شتوية لا حصر لها. pic.twitter.com/RQ2RvZD9GB
— TROJENA (@NEOMTROJENA) November 27, 2022
هيا الراشد وعشقها للمغامرات الذي دفعها لتكون من بين أوائل الواصلين إلى قمم جبال #تروجينا المكسوة بالثلوج. pic.twitter.com/TKDgibrgWj
— TROJENA (@NEOMTROJENA) November 24, 2022
مغامرةٌ لا تُنسى عاشها فيصل كونه من أوائل الذين خاضوا تجربة التزلج على الثلوج في المملكة. #تروجينا pic.twitter.com/hCRH6Uu6ws
— TROJENA (@NEOMTROJENA) November 21, 2022