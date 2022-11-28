نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “تروجينا” تنجح في إنتاج الثلوج الصناعية في قمم جبال السروات
28/11/2022   6:32 م

بالفيديو.. “تروجينا” تنجح في إنتاج الثلوج الصناعية في قمم جبال السروات

+ = -
664

نجح القائمون على قرية التزلج بمشروع تروجينا في إنتاج الثلوج الصناعية بقمم جبال السروات.

وأكد أحد الفنيين المتخصصين في صناعة الثلوج بالمشروع، جاك لوري، أن درجة الحرارة في الجبل تصل إلى 8 درجات تحت الصفر، الأمر الذي يعد مثاليا لصناعة الثلوج.

وأضاف أن هذا المكان سيوفر تجربة رائعة للتزلج في المملكة، وهو الأمر ذاته الذي أكده عدد ممن خاضوا تجربة التزلج في جبال السروات، ومنهم الطالبة هيا الراشد، والمهندس فيصل الرشيد الذي يعمل مهندساً ميكانيكياً بمرتبة نقيب في الحرس الملكي السعودي.

وذكرت “هيا” أنها لم تكن تتصور ولو للحظة أنها ستتمكن يوما ما من التزلج على الثلوج في المملكة لكن الأمر تحقق في تروجينا، لذلك فهي تشعر بالفخر بما تم إنجازه في المشروع، فيما أبدى “الرشيد” سعادته بكونه من أوائل الذين خاضوا تجربة التزلج على الثلوج في المملكة، مؤكدا أن هذا الأمر جعله يشعر بالحماس والفخر معا.

يذكر أن قرية التزلج تحتضن منحدرات تزلج خارجية هي الأولى من نوعها في المملكة، ويأتي كل ذلك ضمن مشروع تروجينا الذي سيقدم عدداً من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، مثل رياضات التزلج وعدداً من الأنشطة لمحبّي المغامرات. وفق “أخبار 24”.

كما يضم المشروع إنشاء بحيرة ضخمة بمياه عذبة من صُنع الإنسان، وإنشاء قرية “ذا فولت” التي ستُبنى بشكل عمودي داخل الجبال، والمصممة وفق أحدث التقنيات ووسائل الترفيه والضيافة، ومن المقرر أن ينتهي العمل في المشروع بحلول عام 2026م.

بالفيديو.. “تروجينا” تنجح في إنتاج الثلوج الصناعية في قمم جبال السروات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238630.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.