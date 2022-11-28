قبل موقعة لوسيل.. “حكايات القارات” بين الأخضر والمكسيك

يختتم المنتخب السعودي، مساء الأربعاء، مبارياته في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، عندنا يواجه نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل.
ويحتاج الأخضر للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل رسميًا إلى دور الـ16، فيما قد يكفيه التعادل في ضوء نتيجة المباراة الأخرى لحساب المجموعة الثالثة، والتي ستجمع الأرجنتين مع بولندا، حيث سيكون الأخضر وقتها -حال التعادل- في حاجة لفوز بولندا على الأرجنتين، أو فوز الأرجنتين بثلاثة أهداف أو أكثر.
وتحمل مواجهة الأربعاء الرقم 4 في تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين “السعودية والمكسيك” إذ سبق والتقيا في 3 مباريات سابقة، واللافت أنها جميعًا كانت في بطولة كأس القارات.
وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في السادس من يناير عام 1995، في كأس القارات التي استضفتها السعودية، حيث فازت المكسيك في دور المجموعات بهدفين نظيفين.
وعاد المنتخبان والتقيا مجددًا في نسخة كأس القارات 1997 والتي احتضنتها المملكة أيضًا حيث فازت المكسيك لحساب دور المجموعات بخماسية نظيفة، يوم 14 ديسمبر 1997. وفق “أخبار 24”.
وفي عام 1999 التقيا للمرة الثالثة في نسخة كأس القارات التي احتضنتها المكسيك حيث فاز أصحاب الأرض في دور المجموعات بنتيجة 5-1، علمًا بأن نواف التمياط هو من سجل هدف الأخضر الوحيد وكان من ركلة جزاء.