بمباراة مثيرة.. غانا تقهر كوريا الجنوبية بثلاثية في كأس العالم (فيديو وصور)

حقق منتخب غانا فوزا غاليا على نظيره كوريا الجنوبية، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022.
تمكن اللاعب ساليسو من تسجيل الهدف الأول لمنتخب غانا في الدقيقة24، مستغلا عرضية داخل منطقة جزاء كوريا الجنوبية، وسط غفلة دفاعية للاعبي كوريا.
وضاعف محمد قدوس النتيجة لمنتخب غانا، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 35، بتصويبة متقنة من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس كوريا في التصدي لها.
وشهدت الدقيقة 43 محاولة توغل من لاعب غانا محمد قدوس وسط ملعب كوريا ولكن الدفاع الكوري يتصدى وتخرج الكرة رمية تماس.
وفي الدقيقة 45 قام لاعب كوريا الجنوبية جونج وو يونج بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى غانا بقليل
وسجل منتخب كوريا الجنوبية هدف تضييق الفارق في الدقيقة 58، بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها تشو جو سونج برأسية وتهز الشباك. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 61 سجل اللاعب تشو جو الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية بنفس طريقة الهدف الأول.
وعاد منتخب غانا للتقدم مجددا في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب محمد قدوس، مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بتسديدة لداخل الشباك.
وبتلك النتيجة، حصد منتخب غانا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم يحتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف البرتغال، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة بالتساوي مع أوروجواي.
محمد ساليسو يغالط حارس مرمى كوريا الجنوبية ويمنح غانا هدف التقدّم (1-0)
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
مــحـمـد قــدوس يضاعف النتيجــة لمصلحــة غـانــا من رأسيــة متقنـة (2-0)
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
رأسية شو غيسونغ القوية تباغت حارس مرمى غانا لاورنس آتي وتُعيد الأمل للشمشون الكوري (2-1)
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
🤯⚽️ شو غيسونغ يظهر من جديد ويمنح كوريا الجنوبية التعادل من رأسية رائعة (2-2)
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
🤯🔥🔥 محمد قدوس يعيد التقدّم للمنتخب الغاني من متابعة مميّزة لتمريرة إنياكي ويليامس الذكية (3-2).
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022