انطلاق أول يوم دراسي في مركز العلا للموسيقى.. وهذا نظام الدراسة فيه

بدأ مركز الموسيقى بالعلا اليوم (الإثنين) أول يوم دراسي للموسيقى للطلاب والطالبات الراغبين في تعلم الموسيقى.
وقال مدير مركز العلا للموسيقى، الموسيقار الدكتور محمد الصيادي لـ”أخبار 24″، إن مركز العلا للموسيقى من المراكز المتخصصة في التعليم الأكاديمي، حيث سيستخدم نظام الدراسة الأكاديمي لكافة الجنسيات من عمر 14 عاما، ومن ثم التوسع لتشمل كافة الأعمار.
وأضاف أن الموسيقى التي سوف تدرس في المركز هي القسم العربي “العود والقانون” والقسم الغربي “البيانو والقيثار”، حيث سيتم افتتاح أقسام أخرى عند اكتمال الأعداد لكل فصل دراسي.
وتابع بأن نظام الدراسة سوف يكون دورات مكثفة شهرية وباستمرار، وسيتأهل الطالب الذي يرغب في دراسة بكالوريوس الموسيقى في الجامعات.
وأكد الصيادي أن المملكة تسخر كافة الإمكانات والدعم وتجهيز دار أوبرا عالمية ودعم الفنانين والمواهب تحت مظلة هيئة الموسيقى.