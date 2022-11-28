“موانئ” تحصل على شهادة التأهيل من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيقها لشهادة التأهيل من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل.
وأوضحت اليوم (الاثنين) أن حصولها على الشهادة نتيجة تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة، وذلك في إطار سعيها نحو حوكمة أدائها المؤسسي وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ.
وأضافت أن الحصول على الشهادة يسهم في رفع قدرتها التنافسية وتحسين أدائها التشغيلي ودعم إدارة التغيير في داخلها، وكذلك تحقيق نتائج تعكس مدى مواءمة طموحاتها المستقبلية مع طرق عملها الحالية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “موانئ” تعد رابع جهة حكومية على مستوى المملكة تأهلت للحصول على الشهادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والتميز.