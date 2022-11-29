بالأسماء.. كيف يعوض رينارد غيابات الأخضر ضد المكسيك؟

يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، للخروج من أزمة حقيقية عقب الغيابات المؤثرة التي تعرض لها الأخضر قبل مواجهة المكسيك المصيرية.
ويلعب المنتخب السعودي ضد المكسيك يوم الأربعاء ضمن ختام دور المجموعات من كأس العالم.
ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط يليه الأخضر والأرجنتين برصيد 3 نقاط ثم المكسيك بنقطة وحيدة.
وتأكد غياب محمد البريك عن صفوف الأخضر بعد تعرضه للإصابة في الساق ليضاف إلى الثنائي ياسر الشهراني وسلمان الفرج.
كما يغيب لاعب الوسط عبد الإله المالكي عن مواجهة المكسيك بسبب تراكم البطاقات، فيما تحوم الشكوك حول قدرة نواف العابد ولم يتحدد موقفه النهائي بسبب الإصابة.
“سبورت 24” يستعرض خلال التقرير التالي البدائل المتاحة أمام رينارد لتعويض غياب الأخضر ضد المكسيك.
ناصر الدوسري
يأتي لاعب الهلال ناصر الدوسري على رأس الخيارات المتاحة أمام رينارد لتعويض الغيابات ضد المكسيك.
الدوسري يمكنه اللعب في مركزي خط الوسط والظهير الأيسر، وظهر بمستوى مميز خلال مشاركاته مع نادي الهلال.
كما يجيد لاعب الوسط صاحب الـ23 عاما اللعب في مركز الظهير الأيسر، وشارك مع الهلال خلال 16 مباراة في هذا المركز وسجل هدفا.
وجاء هدف الدوسري في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا خلال مباراة بوهانج الكوري الجنوبي التي حسمها الهلال (2-0).
وسجل الدوسري الهدف في شباك بوهانج بعد مرور 16 ثانية فقط، وهو الأسرع في تاريخ المسابقة.
سلطان الغنام
ويمثل سلطان الغنام الظهير الأيمن لنادي النصر خيارًا مهمًا لدى رينارد للعب كظهير أيسر وتعويض غياب الشهراني والبريك.
الغنام لعب مباراة واحدة في مركز الظهير الأيسر وصنع هدفا ودفع به رينارد في الدقيقة 78 من مباراة الأرجنتين.
سعود عبد الحميد
يحظى أيضًا سعود عبد الحميد بثقة هيرفي رينارد، إذ يجيد النجم الشاب اللعب في أكثر من مركز من بينها الظهير الأيسر.
وإلى جانب مركزه الأساسي كظهير أيمن، استخدم الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر لاعبه الشاب، في مركز الظهير الأيسر، خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ولعب عبدالحميد أيضًا في مركز خط الوسط وقلب دفاع لأول مرة في تاريخه، وذلك خلال تواجده مع منتخب السعودية، في كأس العرب 2021.
علي الحسن
يعد لاعب وسط نادي النصر علي الحسن أحد الخيارات الهامة لدي هيرفي رينارد خلال مواجهة المكسيك.
ويمكن للحسن اللعب في مركز لاعب الارتكاز وتعويض غياب عبد الإله المالكي بسبب تراكم البطاقات.
عبده عطيف
يملك لاعب وسط الهلال عبده عطيف خبرة كبرى في المنافسات الدولية وقد يعتمد عليه رينارد ضد المكسيك.
ويتميز عطيف بالتحكم بشكل جيد على نسق وسط الملعب ومن المرجح تواجده خلال المواجهة المرتقبة.
رياض شراحيلي
يأتي لاعب وسط أبها، رياض شراحيلي ضمن خيارات رينارد لتعويض غيابات وسط الملعب خلال مواجهة المكسيك.
حظوظ شراحيلي قد تكون ضعيفة بسبب عدم مشاركته خلال الجولتين الماضيتين بسبب الإصابة لكنه تعافى مؤخرًا.
وفق “أخبار 24”.