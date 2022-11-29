هيئة ذوي الإعاقة تستضيف حقوق الإنسان لبحث أوجه التعاون

اجتمعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيال، وهيئة حقوق الإنسان ويمثلها الرئيس التنفيذي هشام الحيدري؛ لبحث أوجه التعاون ومناقشة الملفات المشتركة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي قد تواجههم، والاستفادة من الأبحاث والدراسات من قبل الطرفين، ومشاركة اللجان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام في توعية المجتمع عن حقوق هؤلاء الأشخاص.
يُذكر أن هيئة ذوي الإعاقة قد وقَّعت اتفاقية تعاون مع هيئة حقوق الإنسان؛ بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوعية المجتمع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.وفق “أخبار 24”.