“ملخص مباريات المونديال 9”.. البرازيل والبرتغال يتأهلان إلى دور الـ 16

انتهت منافسات اليوم التاسع من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت 4 مباريات لم تخلُ من الإثارة والمتعة والأهداف الرائعة.
وحفلت مباريات الإثنين بالندية والإثارة، فقد تعادلت الكاميرون مع صربيا في مباراة غاية في القوة، وفازت غانا على كوريا الجنوبية، وهزمت البرازيل سويسرا، والبرتغال انتصرت على الأوروجواي.
أبوبكر ينقذ الكاميرون
أنقذ محترف نادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر منتخب بلاده من الخسارة ضد صربيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
وسجل جان شارل كاستيليتو الهدف الأول لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 30 من الشوط الأول للمباراة، فيما أحرز سترانجا بافلوفيتش هدف التعادل برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.
وأضاف سيرجي ميلينكوفيتش الهدف الثاني لمنتخب صربيا بتسديدة قوية سكنت شباك الكاميرون قبل نهاية الشوط الأول، وعزز أليكساندر ميتروفيتش تقدم منتخب صربيا في الدقيقة 54 من عمر المباراة ليصعب مهمة الكاميرون.
ونجح البديل فينسينت أبو بكر المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي صربيا من تقليص الفارق بعدما تمكن من ترويض الكرة بشكل رائع وسددها ساقطة من أعلى جسد الحارس إلى داخل المرمى في الدقيقة 66.
وعدل الكاميرون النتيجة بعد انطلاقة رائعة من فينسينت أبو بكر خلف مدافعي صربيا بالكرة أنهاها بتمريرة عرضية أرضية تجاه زميله شوبو موتنج الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية في الدقيقة 67.
أول 3 نقاط للمنتخب الغانى
حقق منتخب غانا فوزًا غاليًا على نظيره كوريا الجنوبية، مساء أمس الإثنين، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022.
وتمكن اللاعب ساليسو من تسجيل الهدف الأول لمنتخب غانا في الدقيقة 24، وضاعف محمد قدوس النتيجة لمنتخب غانا، في الدقيقة 35، بتصويبة متقنة من خارج منطقة الجزاء.
وسجل منتخب كوريا الجنوبية هدف تضييق الفارق في الدقيقة 58، بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها تشو جو سونج برأسية وتهز الشباك.
وفي الدقيقة 61 سجل اللاعب تشو جو الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية بنفس طريقة الهدف الأول.
وعاد منتخب غانا للتقدم مجددًا في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب محمد قدوس، مستغلًا عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بتسديدة لداخل الشباك.
البرازيل تحجز مقعدًا في دور الـ 16
حقق منتخب البرازيل فوزًا صعبًا على نظيره سويسرا، مساء أمس الإثنين، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022.
وسجل الدولي البرازيلي كاسيميرو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في شباك سويسرا في الدقيقة 83 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس سويسرا من التصدي لها.
وبتلك النتيجة، وصل منتخب البرازيل إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وضمن التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم، بينما تجمد رصيد سويسرا عند 3 نقاط.
البرتغال إلى دور الـ 16
حقق منتخب البرتغال فوزًا ثمينًا على نظيره أوروجواي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد لوسيل في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بكأس العالم المقامة حاليًا في دولة قطر.
وسجل هدف البرتغال الأول اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وشهدت لقطة الهدف حالة من الجدل بسبب هوية صاحب الهدف وهل هي لمست كريستيانو رونالدو قبل دخولها المرمي أم لا؟.. لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حسم الأمر محتسبًا الهدف لصالح برونو، فيما عاد فيرنانديز وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 93 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، ويضمن التأهل إلى دور الـ 16 بشكل رسمي، وفي المركز الثاني يأتي المنتخب الغاني برصيد 3 نقاط، ثم كل من كوريا الجنوبية وأوروجواي في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.
وفق “أخبار 24”.