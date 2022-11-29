“هنا المونديال 10”.. قطر تلتقي هولندا.. وإيران تواجه أمريكا

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الثلاثاء) إقامة 4 مباريات قوية من المجموعتين الأولى والثانية.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 لليوم العاشر، حيث تقام اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، أربع مباريات قوية وحاسمة في معركة الصعود إلى دور الـ 16 بالمونديال.
الإكوادور والسنغال
ويواجه المنتخب الإكوادوري نظيره السنغالي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.
قطر وهولندا
ويلتقي منتخب قطر نظيره هولندا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وفق “أخبار 24”.
إيران وأمريكا
ويواجه منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب الثمامة الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
ويلز وإنجلترا
ويلتقي منتخب ويلز وإنجلترا في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب أحمد بن علي الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.