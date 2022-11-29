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رياضة > سلمان الفرج يعبر عن حزنه بعد رحيله عن معسكر الأخضر بسبب الإصابة
29/11/2022   8:21 ص

سلمان الفرج يعبر عن حزنه بعد رحيله عن معسكر الأخضر بسبب الإصابة

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عبر قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج عن حزنه الشديد على عدم قدراته على استكمال منافسات مونديال قطر 2022 رفقة الأخضر بسبب الإصابة.

وسمح المدير الفني للمنتخب السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقائد الأخضر سلمان الفرج بمغادرة معسكر الفريق في قطر.

ونشر قائد الأخضر صورة عبر حسابه الرسمى على موقع “انستقرام” : تظهر فيها لحظة إصابته وحزنه فى الملعب ثم استبعاده بسبب الإصابة.

وأعلن المنتخب السعودي عبر “تويتر” عن قرار رينارد عقب تأكيد التقرير الطبي بعدم إمكانية لحاق اللاعب بباقي منافسات كأس العالم وحاجته للعلاج.

وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال مواجهة السعودية والأرجنتين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

سلمان الفرج

وفق “أخبار 24”.

سلمان الفرج يعبر عن حزنه بعد رحيله عن معسكر الأخضر بسبب الإصابة

رياضة
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