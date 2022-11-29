بالفيديو.. البرتغال يتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على أوروجواي بـ”ثنائية نظيفة”

حقق منتخب البرتغال فوزًا ثمينًا على نظيره أوروجواي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد لوسيل في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بكأس العالم المقامة حاليًا في دولة قطر.
وسجل هدف البرتغال الأول اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وشهدت لقطة الهدف حالة من الجدل بسبب هوية صاحب الهدف وهل هي لمست كريستيانو رونالدو قبل دخولها المرمي أم لا؟.. لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حسم الأمر محتسبًا الهدف لصالح برونو، فيما عاد فيرنانديز وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 93 من عمر المباراة. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، ويضمن التأهل إلى دور الـ 16 بشكل رسمي، وفي المركز الثاني يأتي المنتخب الغاني برصيد 3 نقاط، ثم كل من كوريا الجنوبية وأوروجواي في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.
هدف البرتغال” 54″ : البرتغال 1-0 أوروغواي#قطر2022 #كأس_العالم_قطر2022#VesteABandeira #ElEquipoQueNosUne#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/56217E7y4j
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
هدف البرتغال” 93″ : البرتغال 2-0 أوروغواي#قطر2022 #كأس_العالم_قطر2022#VesteABandeira #ElEquipoQueNosUne#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1ewIopiEbw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022