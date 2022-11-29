برونو فيرنانديز “أفضل لاعب” في مباراة البرتغال وأوروجواي

حصد لاعب منتخب البرتغال برونو فيرنانديز جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أوروجواي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “استاد لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.
وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا ثمينًا على نظيره أوروجواي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، وسجل الهدفين برونو فيرنانديز فى الدقيقة 54 و93 من عمر اللقاء.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، ويضمن التأهل إلى دور الـ 16 بشكل رسمي، وفي المركز الثاني يأتي المنتخب الغاني برصيد 3 نقاط، ثم كل من كوريا الجنوبية وأوروجواي في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما. وفق “أخبار 24”.