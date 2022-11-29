تعرف على تفاصيل جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات

حدد جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات الحد الأدنى والأقصى لقيمة هذا الفحص، وكذلك المقابل المالي لإعادة الفحص.
وتراوحت قيمة المقابل المالي للفحص، في الجدول الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، من 45 ريالا إلى 205 ريالات، فيما تراوحت قيمة المقابل المالي لإعادة الفحص من 15 ريالا إلى 68، وفيما يلي تفاصيل الجدول:
فحص بقيمة 45 أو 50 ريالا
حدد الجدول قيمة فحص الدراجة ثنائية العجلات بـ 45 ريالا وإعادة فحصها بـ 15 ريالا، بينما بلغت قيمة فحص الدراجات ثلاثية أو رباعية العجلات 50 ريالا، وإعادة فحصها 17 ريالا.
فحص بقيمة 100 ريال
حددت قيمة الفحص بـ 100 ريال في حال كان الفحص خاص بسيارة خاصة أو أجرة، أو بمركبة معدة لنقل الأشخاص وتتراوح سعتها من 10 إلى 15 شخصا بحد أقصى على ألا يزيد وزنها الإجمالي على 5 أطنان، ومركبة معدة لنقل الأشياء، ويقل وزنها الإجمالي عن 3.5 طن.
كما يفرض المقابل المالي ذاته عند فحص مركبة ليس بها محرك تجرها مركبة آلية أخرى ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويقل وزنها الإجمالي على 3,5 طن، ومقطورة يستند جزء من وزنها على القاطرة ومعدة لنقل الأشياء للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويقل وزنها الإجمالي عن 3,5 طن، بينما بلغت قيمة إعادة الفحص الخاصة بكل مركبة منها 33 ريالا.
فحص بقيمة 141 ريالا
يفرض 141 ريالا عند فحص مركبة معدة لنقل الأشخاص وتتراوح سعتها من 15 إلى 30 شخصا بحد أقصى على ألا يزيد وزنها الإجمالي على 5 أطنان، أو بمركبة معدة لنقل الأشياء ويتراوح وزنها الإجمالي بحد أدنى 3.5 طن وبحد أقصى 12 طنا، فيما بلغت قيمة إعادة الفحص بهذه المركبات 47 ريالا.
فحص بقيمة 184 ريالا
أقر الجدول مقابلا ماليا بقيمة 184 ريالا في حال فحص مركبة ليس بها محرك تجرها مركبة آلية أخرى ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على 3,5 طن، أو فحص مقطورة يستند جزء من وزنها على القاطرة ومعدة لنقل الأشياء للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على 3,5 طن، بينما بلغت قيمة إعادة الفحص الخاصة بكل مركبة منها 61 ريالا. وفق “أخبار 24”.
فحص بقيمة 205 ريالات
يفرض 205 ريالات عند فحص مركبة معدة لنقل الأشخاص وتزيد سعتها على 30 شخصا ويزيد وزنها الإجمالي على 5 أطنان، أو مركبة معدة لنقل الأشياء ويزيد وزنها الإجمالي على 12 طنا، أو مركبة الأشغال العامة التي تستخدم الطريق ومصممة لغرض غير نقل الأشخاص أو الأشياء، في حين تبلغ قيمة إعادة الفحص الخاصة بهذه المركبات نحو 68 ريالا.