إطلاق الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر للحكومة الرقمية .. وهذه أهدافه

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر للحكومة الرقمية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي.
وأوضحت الهيئة أهداف الدليل الاسترشادي، وهي تشمل دعم الجهات الحكومية للامتثال بضوابط إدارة المخاطر للحكومة الرقمية، والحد من أثر أو احتمالية المخاطر الحالية والمستقبلية، وتحديد استراتيجيات وخطط المعالجة المثلى لأنواع المخاطر المحتملة.
وأضافت أن الدليل يستهدف أيضا تعزيز تبنّي ممارسات إدارة المخاطر لدى الجهات الحكومية وفق أفضل المعايير والممارسات الرائدة، ونشر ثقافة إدارة المخاطر، وتحسين مستوى النضح بما يعود بالنفع على مستوى الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وفق “أخبار 24”.