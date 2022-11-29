“الجوازات” تصدر أكثر من 15 ألف قرار إداري خلال شهر

قالت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الثلاثاء)، إنها أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات المناطق، 15788 قراراً إدارياً خلال شهر ربيع الآخر.
وأوضحت المديرية أن تلك القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.وفق “أخبار 24”.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.