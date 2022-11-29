الصحة” توقع اتفاقية تعاون لعلاج الجلطة الدماغية عن بعد

وقعت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار أمس, اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات المحلية، بهدف دعم الخدمات الطبية الافتراضية في مجال علاج الجلطة الدماغية عن بعد.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق دعم تقديم خدمة الطب الاتصالي لعدد من المستشفيات من خلال ربطهم بمستشفى صحة الافتراضي، وتقديم التدريب لفريق الجلطة الدماغية للتعامل عن بعد مع مرضى الجلطة الدماغية، عبر تقديم المحاضرات وورش العمل والمحاكاة، إلى جانب التعاون في مجال استعمال التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات الداعمة في الذكاء الاصطناعي، للمساعدة على تشخيص بعض الأمراض النادرة كمرضى التليف الرئوي مجهول السبب.وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة الصحة لدعم توفير الرعاية الصحية الافتراضية في العديد من التخصصات الدقيقة والنادرة مع تسهيل إجراءات الوصول إليها، إضافةً إلى دعم بناء القدرات المعرفية وتبادل الخبرات في المجال الصحي بما ينسجم مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.