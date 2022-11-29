“شؤون الأسرة”: العنف ضد المرأة من أكبر مهددات الاستقرار والحياة السعيدة

قال مجلس شؤون الأسرة، اليوم (الثلاثاء)، إن العنف ضد المرأة يعد من أكبر مهددات استقرار الأسرة وعائقا أمام الحياة السعيدة.
وأوضح أن هناك مجموعة من السلوكيات التي تحد من العنف ضد المرأة، ومن بينها تعزيز القيم والتربية الرشيدة للأبناء بالطريقة المثلي في التعامل مع نساء المنزل، داعيا إلى ضرورة صقل شخصية الفرد بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، علاوة على التنشئة السليمة بالتأكيد على التعاليم الإسلامية في حماية المرأة ورعايتها.
وحث على تفعيل دور الحوار الأسري وجلسات المناقشة واحترام الآراء بين الزوجين والأبناء، والمساواة بين الأبناء والبنات في التربية دون تفرقة أو تمييز، مشيراً إلى أهمية تصحيح سلوك الطفل الذي تبدو عليه مظاهر العنف والعدوانية تجاه الآخر بشكل مبكر.
وفق “أخبار 24”.