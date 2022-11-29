أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم (الثلاثاء)، عدة تنبيهات لمستخدمي الطرق في العديد من مناطق المملكة، بسبب التقلبات الجوية، ودعتهم إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة.
وأفادت القوات الخاصة لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من (الأكحل، الحناكية، المهد، وادي الفرع، اليتمة) باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
ونبهت على مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍّ من (البدع – حقل – نيوم شرما)، بأن المنطقة تشهدُ حالة من السحب الرعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، معربة عن تمنياتها للجميع بالسلامة.
كما أصدرت تنويها لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبوعجرم – القريات – طبرجل) بأن المنطقة قد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت القوات الخاصة إلى أنه حرصاً على سلامة الجميع فقد تم إغلاق طريق العلا- المدينة (مؤقتًا) بالاتجاهين عند العلامة الكيلومترية (٢٣٧) نظرا لجريان وادي الخشيبة وارتفاع مستوى المياه، لافتة إلى أن الطريق البديل سيكون ( العلا – خيبر ).وفق “أخبار 24”.
من جانبه، واصل الدفاع المدني إصدار تنبيهات بشأن تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من الأجواء في عدة مناطق، حيث حذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة تبوك حتى الساعة 5 مساءً، وكذلك في منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 6 مساء، ومنطقة الجوف حتى الساعة 5 مساءً، وأيضا منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساءً.