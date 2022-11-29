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جديد المحليات > بعد شكاوى من “العنصرية والعار”.. “الصحة العالمية” تستخدم “إم بوكس” اسما جديدا لجدري القردة
29/11/2022   2:06 م

بعد شكاوى من “العنصرية والعار”.. “الصحة العالمية” تستخدم “إم بوكس” اسما جديدا لجدري القردة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية البدء في استخدام مصطلح جديد مفضل هو “إم بوكس” كمرادف لجدري القردة.

وحثت المنظمة الجميع على أن يستخدموا هذا المصطلح بعد تلقي شكاوى من أن الاسم الحالي للمرض ينطوي على عنصرية ووصمة عار.

وقالت المنظمة العالمية ، إنه سيتم استخدام المصطلحين في نفس الوقت لمدة عام قبل التخلص التدريجي من مسمى “جدري القردة”.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في وقت سابق هذا العام مشاورات عامة لوضع اسم جديد للمرض، وتلقت أكثر من 200 اقتراح. وفق “أخبار 24”.

ورحبت الولايات المتحدة، التي كانت من بين الدول والهيئات الداعمة لتغيير الاسم، بالإعلان. وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، كزافييه بيسيرا، إن الحد من وصمة العار المرتبطة بالمرض هو خطوة حاسمة في عملنا للقضاء على مرض إم بوكس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخبراء العالميين استقروا على “إم بوكس” بعد النظر في الملاءمة العلمية ومدى الاستخدام الحالي بالإضافة إلى سهولة النطق، إلى جانب عوامل أخرى.

بعد شكاوى من “العنصرية والعار”.. “الصحة العالمية” تستخدم “إم بوكس” اسما جديدا لجدري القردة

جديد المحليات
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