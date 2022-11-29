“فهد الطبية”: 6 أعراض لسرطان الغدد الليمفاوية.. وهذه طرق العلاج

كشفت مدينة الملك فهد الطبية عن 6 أعراض لمرض سرطان الغدد الليمفاوية، مشيرة إلى أبرز طرق العلاج لهذه الحالات.
وأوضحت أن سرطان الغدد الليمفاوية عبارة عن مجموعة من الخلايا اللمفية التي تنتج البروتين والجزيئات التي تستحوذ على الميكروبات، مثل الفيروسات وتعمل على تصفية السائل الليمفاوي المتنقل في الجسم.
وأكدت أن سرطان الغدد الليمفاوية قد يؤثر على الغدد الليمفاوية والطحال ونخاع العظم والغدد الزعترية وأجهزة الجسم الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أبرز أعراض المرض، تتمثل في تورم في العقد الليمفاوية، والإرهاق، والحمى، والتعرق الليلي، وضيق في التنفس، وفقدان الوزن غير المبرر.
وأفادت بأن طرق العلاج تتضمن العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والأدوية، وزراعة نخاع العظم.