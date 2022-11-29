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جديد المحليات > “الفالح”: نطمح أن تتخطى مساهمة القطاع السياحي 15% من الناتج المحلي
29/11/2022   2:06 م

“الفالح”: نطمح أن تتخطى مساهمة القطاع السياحي 15% من الناتج المحلي

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انطلقت اليوم (الثلاثاء) أعمال القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض.

وتستضيف القمة أكثر من 450 رائدًا في مجال السفر لمناقشة كيفية مساهمة السياحة في الاستدامة والابتكار والبنية التحتية والانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن قطاع السياحة يعد قطاعا يؤثر على الأنواع المختلفة من الاقتصاد، مستشهدا على ذلك بتأثر عدد من القطاعات عندما خسر قطاع السياحة خلال أزمة كورونا، مشددا على ضرورة ألا تكون مساهمة هذا القطاع 10 أو 15% فقط من الناتج المحلي.

وأكد أن صندوق الاستثمارت العامة يواصل دعم القطاع السياحي، مضيفا أن المملكة تعمل على الاستثمار في القطاع السياحي للارتقاء به، مبديا تطلعه إلى أن يكون قطاع السياحة أكثر جاذبية للجميع، وأن يكون هناك جوازات بيومترية.

من جانبها، شددت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء آل سعود، على ضرورة وجود رؤية عالمية متحدة للحفاظ على قطاع السياحة، متوقعة أن يتم توفير المزيد من الفرص الوظيفية بقطاع السياحة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير السياحة، كما أطلقت “التأشيرة الإلكترونية” وطورتها، متعهدة بمزيد من التطوير بشأن هذه التأشيرات، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت تشريعات ومعايير لتصنيف الفنادق مع القطاع الخاص منذ نحو 3 أعوام، كما عقدت ألف جلسة حوارية وأطلقت 28 مبادرة في هذا العام لتسهيل رحلة الاستثمار في هذا القطاع.

وأبان الرئيس التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية، أنتوني كابوانو، أن أكثر من 16 مليون وظيفة بقطاع سياحة السفر خلال جائحة كورونا، لذا يجب التركيز على رأس المال البشري لإيجاد وظائف للأفراد.

 

“الفالح”: نطمح أن تتخطى مساهمة القطاع السياحي 15% من الناتج المحلي

جديد المحليات
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