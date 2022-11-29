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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الوفيات والحالات الحرجة
29/11/2022   2:07 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الوفيات والحالات الحرجة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل ارتفاع في الحالات الحرجة والوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 11 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825549 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً، إذ سجلت 68 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813078 حالة، فيما ارتفع معدل الحالات الحرجة بتسجيل دخول حالتين إلى العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 50 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأظهرت الإحصاءات تسجيل ارتفاع في منحنى حالات الـوفاة، حيث سُجلت حالتا وفـاة جديدتان، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9461 حالة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الوفيات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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