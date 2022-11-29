نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “سير” توقع عقدًا لشراء أرض لإقامة مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 359 مليون ريال
29/11/2022   2:07 م

“سير” توقع عقدًا لشراء أرض لإقامة مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 359 مليون ريال

+ = -
521

وقعت شركة سير الوطنية للسيارات؛ أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عقدا لشراء أرض لإقامة مصنعها في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيمة 359 مليون ريال، وذلك بغرض إنشاء وتشغيل مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية.

وأوضحت شركة إعمار المدينة الاقتصادية في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم دفع قيمة الصفقة على دفعات خلال 15 عاما، لافتة إلى أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 19 مليون ريال.

وأشارت إلى أنها ستبدأ في الاعتراف بالإيرادات بدءًا من الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.

وأعربت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن فخرها بكونها الموقع الأفضل لإنشاء مصنع أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية.

وقالت إن الأرض الخاصة بمصنع سـيــر لتصنيع السيارات الكهربائية تقع بالقرب من ميناء الملك عبد الله، على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي، لافتة إلى أنه بمجرد اكتمال أعمال البناء سيوفر المصنع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية. وفق “أخبار 24”.

“سير” توقع عقدًا لشراء أرض لإقامة مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 359 مليون ريال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238762.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.