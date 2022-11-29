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جديد المحليات > “الموارد البشرية” توضح إجراءات إضافة زوجة المواطن الخليجية بالضمان الاجتماعي وشرط قبولها
29/11/2022   2:06 م

“الموارد البشرية” توضح إجراءات إضافة زوجة المواطن الخليجية بالضمان الاجتماعي وشرط قبولها

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءات إضافة الزوجة الخليجية تابعاً لزوجها سعودي الجنسية بنظام الضمان الاجتماعي المطور، والشرط اللازم لقبولها.

وذكرت أن عملية الإضافة تتم من خلال التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد الرفع بطلب التحويل إلى القائمة المستثناة بالنظام، والتحقق من توفر الاشتراطات التي يتم طلبها ومن ثم الدخول على المنصة واستكمال إجراءات التسجيل.

وأضافت الوزارة أنه في حال كانت الزوجة تحمل إقامة برقم حدودي لا يمكن قبولها بالمنصة ويجب عليها استخراج إقامة صحيحة تبدأ برقم 2 ليتم قبولها. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” توضح إجراءات إضافة زوجة المواطن الخليجية بالضمان الاجتماعي وشرط قبولها

جديد المحليات
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